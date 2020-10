Barbara d'Urso spiazza tutti: il messaggio per Mara Venier che seppellisce l'ascia di guerra

Tra gli auguri più inaspettati a Mara Venier, che oggi compie 70 anni, ci sono senza dubbio quello di Barbara d'Urso: da anni infatti si parla di una presunta rivalità tra le due 'regine della domenica pomeriggio' in tv, e solo adesso la conduttrice di Canale 5 ha deciso di fare un gesto per seppellire definitivamente l'ascia di guerra.

Barbara d'Urso e gli auguri a Mara Venier

Quale miglior occasione di un compleanno per riappacificarsi. Una mantra che conoscono in tanti e che oggi fa 'suo' Barbara per riconciliarsi con la sua nemica amatissima: “Oggi il caffeuccio lo prendo con Mara Venier. Mara oggi compie 70 anni. Sei una gnocca, lo sai! Un bacio grande”, ha detto in diretta la 63enne. A corredo degli auguri di compleanno, anche uno scatto in cui le due posano insieme, sorridenti, durante un momento di relax al bar.

Dal profilo Instagram di Venier, al momento, alcun responso, ma forse è solo bisogno di tempo.

La lite tra Barbara d'Urso e Mara Venier

I dissapori tra d'Urso e Venier sono cominciati con l'inizio del loro 'scontro catodico'. Com'è noto, infatti, fino al 2018 Barbara era regina incontrastata degli ascolti della domenica pomeriggio con Domenica Live, per poi essere sorpassata a destra dalla bella veneta, tornata al timone di Domenica In. Ma quando c'è l'amicizia, la competizione è destinata a soccombere, e adesso le due hanno riconquistato lo stesso rapporto di prima.