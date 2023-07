Barbara D'Urso via da Pomeriggio 5, l'ira della sorella Daniela sui social: "Facciamo rumore"

Da mesi si vociferava un cambio al timone del pomeriggio di Canale 5, da mesi però le indiscrezioni erano contrastanti, e mai ufficiali, e quindi la notizia, tramite comunicato stampa di Mediaset, sullo stop della conduzione da parte di Barbara D'Urso di Pomeriggio 5 è stata quasi un fulmine a ciel sereno. A inizio giugno, in concomitanza dell'ultima puntata dello show pomeridiano, la conduttrice aveva salutato il suo pubblico con un "Ci vediamo a settembre" andando così a mettere un punto alle varie voci che circolavano sul suo conto, ma evidentemente qualcosa non è andato come lei sperava.

La notizia ha ovviamente scatenato numerosi commenti, i fan di D'Urso hanno mostrato tutta la loro rabbia, mentre i suoi critici hanno gioito. Ma tra le varie reazioni una in particolare ha fatto capire che sicuramente questa decisione dell'azienda non è stata presa di comune accordo con la conduttrice (che ha il contratto con Mediaset fino a dicembre 2023, e dopo?). Si tratta di Daniela D'Urso, una delle tre sorelle di Barbara (che ha anche due fratelli), che su Instagram ha sfogato tutta la sua frustrazione per questa situazione e ha anche lanciato due hashtag "facciamo rumore" e "Io sto con Barbara D'Urso". Un evidente messaggio di protesta avallato anche da due post e storie: "Solidarietà. Punto. E facciamo rumore ca**o". A questa prima richiesta, alcune ore dopo, sono seguiti i ringraziamenti: "Grazie a tutti per la solidarietà. Porterò a mia sorella tutto il vostro sostegno e il vostro calore. Grazie davvero".

Per Barbara non dev'essere una situazione semplice da accettare e affrontare. Nel 2021 fu chiuso Live non è la D'Urso: il preambolo di quello che è successo in questo primo fine settimana di luglio. Inoltre ci sarebbe già il nome della sua sostituta: Myrta Merlino, questo almeno secondo Davide Maggio. La conduttrice a metà giugno aveva annunciato, dopo 12 anni, la fine del suo rapporto di lavoro con l'editore Urbano Cairo e La7.