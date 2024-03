Barbara D'Urso, la lezione di vita per la nipote: "Dai e prendi rispetto, sempre, senza paura"

Oggi, 8 marzo, è la giornata internazionale della donna. Sui social sono molti i messaggi, le riflessioni che sono stati pubblicati per ricordare questo importante giorno. Tra i molti post colpisce quello di Barbara D'Urso. La conduttrice domenica è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. Nel salotto pomeridiano di Rai1 ha ricordato la morte della mamma, l'amore con l'ex marito, ha parlato dell'orgoglio che prova per i suoi figli e inevitabilmente anche della sofferenza che tutt'ora prova per la fine degli impegni lavorativi con Mediaset. Una ferita ancora aperta e che non si rimarginerà poi così presto. Chi pensava che l'intervista a Venier fosse il preambolo di un ritorno alla tv statale è rimasto deluso, gli stessi vertici di Viale Mazzini con un comunicato stampa hanno ribadito che no D'Urso non farà parte del palinsesto Rai. Se Barbara si aspettasse, o meno, un epilogo simile al momento non è dato saperlo: come lei stessa ha dichiarato è felice, anche perché ha una famiglia che ama e che la ama. E forse la tv può aspettare ancora un po' (chi può saperlo per certo però).

Nelle post scritto per la nipote, Barbara ha pubblicato una foto che la ritrae insieme alla bimba, è impossibile non leggere un riferimento all'esperienza, di vita e professionale, della conduttrice: "Non mollare mai… Combatti, ma sempre onestamente, per inseguire tutti i tuoi sogni. Imparerai presto che non è sempre semplice essere donna ma anche che può essere bellissimo. Dai e pretendi rispetto, sempre e con chiunque, senza paura".