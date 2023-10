Barbara d'Urso hot a Parigi, minigonna e tacchi a spillo per girare la città

Prosegue il 'Grand Tour' di Barbara d'Urso. Dopo le settimane trascorse a Londra - dove ha frequentato una scuola di inglese - la conduttrice è atterrata a Parigi, anche se qui il suo soggiorno è mordi e fuggi. Giusto un paio di giorni, il tempo di godersi qualche splendida serata nei locali più in voga della capitale francese e una bella passeggiata lungo la Senna.

Proprio qui, in un'assolata giornata, ha sfoggiato un look mozzafiato: minigonna aderente nera, con calze nere e tacchi a spillo, sopra invece una camicia bianca con colletto da collegiale e i capelli raccolti in un elegante cappello. Carmelita passeggia disinvolta e audace, ma soprattutto bellissima, regalando ai fan un video da sturbo.

La conduttrice è in perfetta forma fisica, frutto di tanto allenamento, che negli ultimi tempi ha anche intensificato. "Au revoir Paris" scrive, e i follower già provano a immaginare quale sarà la prossima tappa (ma anche la prossima mise).