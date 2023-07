Barbara D'Urso e la frecciata inaspettata a Myrta Merlino

Barbara D'Urso sta proseguendo le sue vacanze, adesso si trova in Basilicata e non è un caso. La conduttrice è infatti stata ospite del Festival Marateale che si tiene ogni anno a Maratea. Durante il suo intervento D'Urso ha risposto ad alcune domande e si sarebbe tolta anche qualche sassolino dalla scarpa riguardo agli ultimi avvenimenti con Mediaset senza mai fare nomi, ma i cui destinatari sono ben chiari.

"Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché mi venivano chieste" ha spiegato D'Urso. "Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia", ha poi continuato. Sul passato Barbara non ha aggiunto altro, non ha portato alla luce nessun altro dettaglio, alimentando così la curiosità dei suoi telespettatori, e non solo, che non aspettano altro se non che partecipi a programmi come Belve di Francesca Fagnani o Domenica In di Mara Venier così da poter scoprire di più sulla fine del rapporto lavorativo con Mediaset. Chissà se la conduttrice prenderà parte ad una delle due trasmissioni nella prossima stagione televisiva.

Intanto però Barbara ha deciso di togliersi un altro sassolino dalla scarpa, molto probabilmente in riferimento a quanto dichiarò Myrta Merlino a La Stampa in merito al suo incarico a Pomeriggio 5 ("Farò cronaca popolare, credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure", dichiarò) e a tal proposito ha chiarito: "Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comare". E secondo quanto riportato da Biccy a una fan che le ha chiesto l'autografo Barbara avrebbe dichiarato: "Torno, torno, non vi preoccupate, torno presto! Quando meno ve lo aspettate!"