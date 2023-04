Barbara d'Urso con la nipotina, il figlio e la nuora: sui social la foto rarissima

Con un eccezionale strappo alla regola che da sempre la vuole attenta a non rivelare mai nulla della sua vita famigliare, Barbara d'Urso ha condiviso con i follower una foto che accenna alla serenità della sua sfera più privata. Qualche mese fa la conduttrice 65enne è diventata nonna di una bimba, figlia del suo primogenito Giammauro e della compagna. La conferma del lieto evento era arrivata a Verissimo: "Sono completamente pazza di lei. Sono molto felice. Ha gli occhi blu, è bella e simpaticissima", si era limitata a confidare nel corso della conversazione, ribadendo anche la volontà di rispettare la scelta della ferrea riservatezza da parte dei suoi figli.

Tuttavia, stavolta, pur restando in linea con l'attenzione alla propria privacy, Barbara d'Urso ha postato un'immagine che accenna alla sua famiglia e soprattutto alla nipotina, rappresentata dalla piccola manina tenuta stretta da quelle di nonna, papà e mamma: "Noi tre. Lei e LEI. La gioia infinita" recita la didascalia a corredo dello scatto, commentato dagli utenti che hanno colto l'importanza di momento vissuto in famiglia e condiviso con delicatezza.

Barbara d'Urso contro i paparazzi

L'intenzione di tenere ben separata la sfera pubblica e privata e di non ammettere ingerenze di alcun tipo Barbara d'Urso l'ha manifestata ancora di recente, quando erano state pubblicate delle foto di lei al parco coi figli, la nuora e la nipotina. "Non si è comportato bene perché mi ha fatto delle foto, io ero nascosta in mezzo alla gente con i miei figli. Io sono andata da lui e l’ho pregato, gli ho proprio detto ‘ti scongiuro, ti prego, queste fotografie tienile per te’. Perché noi siamo molto basso profilo, non sono di quelle che fanno le foto con le nuore incinte, con le figlie incinte. Quindi gli ho chiesto questo favore. Lui mi ha giurato sulla sua vita che quelle foto non sarebbero uscite" ha detto in diretta a Pomeriggio 5 commentando un servizio di Chi e parlando del paparazzo autore delle foto. Il tono molto duro aveva fatto capire quanto la questione sia stata molto sentita: "Penso che sia un lavoro difficile e vi stimo davvero tanto. Oggi però non è giornata perché c’è uno di voi che non si è comportato bene con me".