Barbara D'Urso innamorata pazza della nipotina: la foto rarissima con la nuora

Una nonna al settimo cielo. Così appare Barbara D'Urso nella foto del settimanale Diva e Donna che la ritrae insieme alla nuora, la moglie di Gianmauro, e alla nipotina. Le due stanno passeggiando sotto la pioggia con l'ombrello aperto, è la conduttrice a portarlo, e si tengono sottobraccio. La piccola è comodamente accoccolata alla mamma grazie ad un marsupio per l'infanzia. D'Urso è raggiante e ha stampato sul volto un grande e bellissimo sorriso che dimostra quanto sia felice per essere diventata nonna.

Sempre riservatissima, anche per rispettare la volontà dei figli, Barbara non parla quasi mai delle loro vite. La foto, quindi, è una rarità: scatti simili erano stati pubblicati a marzo dal settimanale Chi e per la prima volta dopo anni è stato possibile vedere la conduttrice in compagnia dei figli. Le foto suscitarono una reazione non proprio felice della conduttrice che in diretta a Pomeriggio 5 si era rivolta direttamente al paparazzo che "non si è comportato bene perché mi ha fatto delle foto, io ero nascosta in mezzo alla gente con i miei figli. Io sono andata da lui e l’ho pregato, gli ho proprio detto ‘ti scongiuro, ti prego, queste fotografie tienile per te’. Perché noi siamo molto basso profilo, non sono di quelle che fanno le foto con le nuore incinte, con le figlie incinte. Quindi gli ho chiesto questo favore. Lui mi ha giurato sulla sua vita che quelle foto non sarebbero uscite". Come aveva spiegato a gennaio, in un'intervista a Silvia Toffanin, quando la piccola era nata già da qualche mese lei avrebbe "voluto condividere questa notizia, ma ho rispettato il volere di mio figlio e della sua compagna".