Barbara d'Urso nonna: le rare foto con la nipotina, i figli e la nuora

Barbara d'Urso nell'inedita versione di nonna: così il settimanale Chi in edicola questa settimana immortalata la conduttrice 65enne che solo poche settimane fa aveva confermato che sì, le voci sulla nascita della sua prima nipotina erano vere: "Sono completamente pazza di lei. Sono molto felice. Ha gli occhi blu, è bella e simpaticissima", aveva commentato a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, vestendo di rosa proprio in onore della bimba. Una bimba che adesso porta a passeggio a Milano, insieme ai due figli - il neopapà Giammauro (36 anni) e il secondogenito Emanuele, 34, zio della piccola - e la nuora, compagna del suo primogenito. Un momento famigliare decisamente raro per la famiglia d'Urso-Berardi, considerando quanto i due figli della conduttrice siano molto riservati sulla propria vita privata.

Infatti: "Io avrei voluto condividere questa notizia, ma ho rispettato il volere di mio figlio e della sua compagna", ha confidato Barbara nell'ultima intervista a proposito della riservatezza dei propri figli decisamente lontani dal mondo dello spettacolo. E riguardo alla madre della nipotina, compagna del figlio: "È una grande lavoratrice, una ragazza stupenda" si è limitata a dire, confermando la granitica riservatezza dei suoi figli. "In quelle rare volte che rilascio interviste, sottolineo che i miei figli non vogliono che si parli di loro", ha aggiunto: "Noi tre siamo molto riservati e l'atteggiamento dei miei figli non è né spocchia né presa di posizione rispetto a quello che faccio. Loro rispettano il mio lavoro, ma hanno lavorato e studiato molto, facendo sacrifici per arrivare ai lavori molto importanti che fanno, e non vogliono che si sappia che sono miei figli. Questo perché, se uno dei miei figli va a parlare in un congresso a New York, non è giusto che qualcuno pensi anche solo lontanamente che l'ho aiutato io".

Chi sono i figli di Barbara d'Urso

Ma che lavoro fanno i figli di Barbara d'Urso? Giammauro, il maggiore, 36 anni, di professione è un brillante medico chirurgo con specializzazione in Chirurgia dei trapianti. Oltre al suo lavoro presso l'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, ha partecipato a molte missioni umanitarie all'estero. Il più piccolo è invece Emanuele, due anni più piccolo del fratello, fotografo e regista che ha firmato reportage dall'India, dalla Palestina, da Israele e dalla Thailandia.