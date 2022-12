Pomeriggio 5, Barbara d'Urso cita i suoi figli e si commuove: il saluto speciale nell'ultima puntata (video)

Chi segue i suoi programmi sa che Barbara d'Urso non termina mai una puntata senza quel saluto che ormai è suo segno distintivo: "Il mio cuore è dei miei figli e subito dopo vostro" dice puntuale ogni volta guardando la telecamera per rivolgersi al pubblico a casa. Stavolta, però, qualcosa è andato diversamente e la consueta frase è stata leggermente cambiata per essere comprensiva di un destinatario non meglio specificato, subito fonte di curiosità per i telespettatori.

Nell'ultima puntata del 2022 di Pomeriggio 5 che ha concluso la 15esima stagione della trasmissione, la conduttrice non ha celato l'emozione: "Il mio cuore è dei miei figli e di un'altra persona..." ha affermato bloccandosi subito dopo: "Mi sono commossa... Ma sono scema?" ha aggiunto. "E vostro..." ha detto poi prima di lasciare lo studio. Inevitabile, dunque, far scattare l'interrogativo sull'identità di tale non specificata "altra persona", letto come un indizio che ha lasciato pensare alla nascita di un nipotino.

Finisce la 15° edizione di #Pomeriggio5, grazie per aver passato con noi questo fantastico 2022! ?



La nostra @carmelitadurso vi ringrazia per l'amore che ci avete dimostrato e vi aspetta il 9 gennaio sempre in diretta, sempre #colcuore ? pic.twitter.com/hwRFIC7cbL — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 16, 2022

Barbara d'Urso è diventata nonna?

Gianmauro ed Emanuele sono i figli che Barbara d'Urso ha avuto dal produttore cinematografico Mauro Berardi. 36 anni il primo, 34 anni il secondo, entrambi non hanno mai voluto essere coinvolti nelle dinamiche mediatiche di cui la madre è protagonista da decenni. Poche le foto social (giusto quelle che li ritraggono da bambini quando si tratta di compleanni e anniversari), unica la partecipazione televisiva del secondogenito complice di uno scherzo su Scherzi a parte ai danni della mamma. Gianmauro è medico di professione, Emanuele è un fotografo autore di diversi reportage in giro per il mondo. "I miei figli non vogliono che si sappia che sono miei" ha ammesso tempo fa Barbara, custode del desiderio di riservatezza dei suoi ragazzi al centro di un cuore che, come lei stessa ama ripetere in ogni diretta tv, è diviso tra loro e i suoi telespettatori.

E proprio in virtù di tale riservatezza, poco tempo fa è uscita solo come indiscrezione la notizia che uno dei due l'avrebbe resa nonna. "Sì, la notizia è uscita e non so come sia potuta uscire. Sai che io dei miei figli non parlo. Sono molto riservata in questo e lo sono anche loro" disse Barbara a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo: "La loro vita privata deve restare tale. Questa cosa riguarda me, riguarderebbe me se fosse vera, ma riguarda più loro e non ne posso parlare. Non ho detto no e non ho detto sì. Se sarò una super nonna? Sì quando accadrà, sarò pazza di felicità".

E chissà che in effetti quel momento sia giunto... Ipotesi che sembra confermata anche dal messaggio pubblicato poco dopo la diretta in una storia Instagram dove Barbara d'Urso ha precisato che quel riferimento non era rivolto a un un uomo, tantomeno ad un fidanzato. Il suo cuore, dunque, potrebbe dividersi ora tra i suoi figli e una nipotina.