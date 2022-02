"Barbara D'Urso presto nonna": il retroscena

Barbara D'Urso sta aspettando di tornare nelle case degli italiani in prima serata con La Pupa e il Secchione, ma a rendere la vita della conduttrice ancora più emozionante sarebbe la futura nascita della sua prima nipote.

L'indiscrezione è stata data da Alberto Dandolo e riportata da Dagospia. Per annunciare la - presunta - lieta notizia è stato usato con ironia il video in cui Barbara D'Urso interpreta "Madre" del noto sketch di "Sensualità a corte" (il comico teatrino nato nel 2005 all'interno del programma satirico "Mai dire lunedì di Italia") per annunciare l'inizio del programma.

"Si sussurra che la sempreverde Barbarella D'Urso a breve diventerà nonna. Tra pochi mesi avrà una nipotina. Cambiate lo spot della Pupa e il Secchione in cui lei interpreta il ruolo di madre. Ora sarebbe più giusto quello di nonna" si legge su Dagospia.

I figli di Barbara D'Urso

Giammauro (nato nel 1986) ed Emanuele (nato nel 1988) sono i figli che Barbara d'Urso ha avuto dal produttore cinematografico Mauro Berardi. I due non hanno mai voluto essere parte del mondo dello spettacolo, decisione totalmente difesa dalla conduttrice. Di loro nessuna foto sui social, mai una partecipazione televisiva, se non una - memorabile - tre anni fa, quando Emanuele, il secondogenito, fu il protagonista di un diabolico scherzo ai danni della conduttrice architettato da 'Scherzi a parte'.