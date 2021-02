Barbara d'Urso ricorda il padre con una foto amarcord: "Mi manchi"

Uno scatto dall'immagine sgranata ma capace di mettere ben a fuoco l'intenso rapporto tra Barbara d'Urso e il suo papà. E' quello pubblicato nella serata di ieri dalla conduttrice su Instagram. Una foto in cui l'uomo tiene in braccio uno dei figli di Barbara e sorride, mentre lei lo abbraccia. "Mi manchi", è la didascalia a corredo, che racconta l'importanza di un legame ritrovato dopo anni turbolenti e prima della scomparsa dell'uomo, avvenuta nel 1996. Trentatrémila i like collezionati dal post, tra cui spiccano i commenti entusiasti degli opinionisti più noti del suo show come Rebecca De Pasquale, Giovanni Ciacci e Lucia Bramieri.

La vita privata di Barbara d'Urso e il rapporto difficile col padre

Il rapporto tra Barbara e il padre è stato segnato da alti e bassi, ma solo prima della morte dell'uomo - sopraggiunta il 27 dicembre 1996 - i due sono riusciti a riconciliarsi definitivamente. E' stato per merito di Wanda Randi, la seconda moglie di lui, donna che Barbara considera la sua seconda madre. Rimasta orfana della madre il 23 agosto 1968, all'età di undici anni, la presentatrice napoletana si allontanò dal padre intorno ai 19 anni, quando raggiunse Milano per tentare di entrare nel mondo della moda contro il suo parere: così nacquero le tensioni. Poi, negli anni, la riconciliazione, tanto che Rodolfo è stato nonno amorevole di Gianmauro ed Emanuele, i figli nati dalla relazione di d'Urso col produttore cinematografico Mauro Berardi, durata dal 1982 al 1993.