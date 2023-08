Barbara D'Urso al concerto di Paola e Chiara: loro la omaggiano e lei si mette a ballare, il video virale

Barbara D'Urso ha partecipato al concerto di Paola e Chiara a Francavilla in Abruzzo. La conduttrice era sotto il palco e si è scatenata al ritmo delle loro canzoni, ma in particolare non ha saputo resistere al ritmo della sua "Dolceamaro", la canzone del 1982 scritta da Cristiano Malgioglio.

La canzone cantata dal palco dalle due sorelle è ovviamente un omaggio a D'Urso, un gesto che sicuramente ha reso molto felice Barbara e non è un caso se il video che ha immortalato il momento è diventato virale. Barbara sembrerebbe inoltre essersi commossa.

Tutti i presenti hanno poi iniziato a tenere il tempo del brano battendo le mani e la conduttrice non ha potuto non riprendere con il telefono quel momento. Alla fine del brano Pola e Chiara hanno urlato al microfono: "Siete pazzeschi! È giusto… Tu sei pazzesca!".

Barbara D'Urso tornerà in tv?

"Non è finita qui", aveva dichiarato Barbara D'Urso subito dopo l'annuncio della fine della collaborazione con Mediaset (il suo contratto con l'azienda scade a dicembre 2023, ndr). Al momento non è ancora chiaro se entro la fine dell'anno vedremo la conduttrice al timone di un altro show e soprattutto in quale emittente televisiva. Intanto D'Urso ha aperto, insieme all'amica Francesca Caldarelli, B&Fable agenzia di organizzazione di eventi.