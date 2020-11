Barbara d'Urso pizzicata col personal trainer al parco: le foto inedite

La conduttrice si dedica agli allenamenti di pugilato per tenersi in forma. Solitamente gelosa della sua privacy, i paparazzi di Chi riescono a fotografarla in un momento di vita quotidiana

Barbara d'Urso pizzicata col personal trainer al parco. Solitamente gelosa della sua privacy (raramente vengono pubblicati servizi fotografici che la ritraggono fuori dagli studi televisivi), stavolta la conduttrice è protagonista di un servizio fotografico in cui si mostra in vesti inedite: eccola in tenuta da allenamento e senza trucco, come raccontano i paparazzi del settimanale Chi nel numero in edicola questa settimana.

Barbara d'Urso si allena sotto l'occhio del personal trainer

A 63 anni Barbara sfoggia un "fisico bestiale" da fare invidia alle giovani colleghe e, a chi si chiede qual è il suo segreto di bellezza, vanno in risposta oggi questi scatti del magazine diretto da Alfonso Signorini: messa da parte la passione per la danza, ad oggi la presentatrice napoletana si dedica al box traingin, una disciplina che aiuta a stare in forma e, al tempo stesso, riduce lo stress. Gli allenamenti si svolgono sotto l'occhio vigile di un personal trainer, che la guida tra un esercizio e l'altro: prima scende i gradini accovacciata per fare qualche squat e tonificare i glutei, poi si dedica allo stretching munita di banda elastica. Una fatica che, a giudicare dai risultati, funziona: le sue gambe sono tra le più belle della tv.