Barbara D'Urso si commuove in diretta ricordando Stefano D'Orazio: "Quando morì mio padre lui c'era"

La tristezza è ben leggibile sul volto di Barbara D'Urso. La conduttrice e Stefano D'Orazio sono stati amici per più di trent'anni, hanno passato molti 25 e 26 dicembre insieme, condiviso sofferenze e momenti felici.

D'Urso ha voluto ricordare il suo amico mostrando ai telespettatori un video privato, di un 26 dicembre (per la precisione del 1996) in cui D'Orazio, scomparso a 72 anni venerdì scorso, faceva ridere fino alle lacrime la conduttrice di Live non è la D'Urso. Quella sera fu molto importante per Barbara, la mattina dopo un infermiere la chiamò per dirle che suo padre non stava bene e che era vicino a lasciarla, Barbara partì per Napoli e avvertì i suoi amici tra cui Stefano D'Orazio. "Lui partì e arrivò a Napoli per starmi vicino. Con questo video volevo mostravi che uomo fosse Stefano".

🖤 La nostra @carmelitadurso ci fa entrare per un attimo nella sua vita privata per ricordare un grande amico, Stefano D'Orazio #noneladurso 🖤 pic.twitter.com/SgekOQdQlx — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 8, 2020

Barbara d'Urso testimone di nozze di Stefano D'Orazio

Nel 2017 Stefano D'Orazio ha sposato la compagna Tiziana Giardoni dopo 14 anni d'amore. Testimone del musicista Barbara d'Urso, che raccontò il matrimonio in diretta davanti alle telecamere di Pomeriggio 5. D'Orazio aveva dichiarato: "L'anno prossimo compirò 70 annie ho sentito la voglia e il bisogno di mettere un sigillo all'amore che mi lega a Tiziana. Mi sposo perché amo Tiziana e sposandola le garantisco anche sicurezze che oggi non posso garantire".