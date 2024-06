Barbara D'Urso sconvolta dalle parole di Pier Silvio Berlusconi: la risposta al vetriolo

Non sono passate inosservate, anzi, le parole di Pier Silvio Berlusconi su Barbara D'Urso. L'amministratore delegato di Mediaset, a margine della conferenza stampa dedicata al fine stagione televisivo, ha parlato anche dell'ex conduttrice di Canale 5. Frasi, quelle di Peri Silvio, che hanno suscitato una reazione in D'Urso.

"Dal punto di vista degli ascolti no, non ho rimpianti. Ma non lo dico contro D’Urso, lo dico in maniera assolutamente oggettiva - ha sottolineato Berlusconi che contestualmente ha confermato Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5 - Dal punto di vista personale, devo dire la verità, non ho e non ho avuto nulla contro Barbara. Mi spiace sia diventato un caso così scritto e chiacchierato, è stata una normale scelta televisiva ma le auguro tutto il bene".

In questo modo Pier Silvio è tornato a parlare della fine del rapporto lavorativo tra Barbara e Mediaset: una ferita ancora aperta per la conduttrice che non ha nascosto di non aver ancora capito cosa sia successo. A Domenica In aveva anche specificato: "Avrei dovuto reagire quando mi veniva chiesto di fare cose che a me non piacevano e agli occhi degli altri era ‘la D’Urso ha fatto questo’ e non è proprio così. Mi venivano chieste e io le facevo. Avrei dovuto dire 'no, meglio di no'".

Alle dichiarazioni dell'ad del Biscione, D'Urso ha replicato con una storia Instagram: "Ci sono cose che fanno davvero molto ridere". Otto parole che contengono un mondo di emozioni e verità, tra cui probabilmente rabbia e dispiacere.