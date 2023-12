Fermano Barbara d'Urso fuori dal teatro: "Quanto torni in tv?". La sua risposta è una frecciata a Pier Silvio

"Barbara, ti prego, l'ultima foto! Guarda qui!". È un vero e proprio "accerchiamento" quello che vive ogni sera Barbara d'Urso alla fine del suo spettacolo in giro per l'Italia. Da qualche mese infatti la conduttrice, reduce dallo stop al suo programma Pomeriggio 5, è in tournée con "Taxi a due piazze", una commedia che sta facendo il tutto esaurito nelle sale. Eppure c'è sempre qualcuno che le domanda quando si riaffaccerà sul piccolo schermo, che per tanti anni è stato casa sua. Fermata per l'ennesima volta dagli spettatori fuori dal teatro, questa volta la presentatrice ha deciso di rispondere.

Un vero e proprio bagno di folla ha atteso Barbara fuori dal teatro, alla fine dell'ultima replica. "Ci manchi a Pomerigio 5", le gridano le signore. "Non lo vediamo più, io spengo la televisione. Credimi, spengo la televisione. Sei unica e ci manchi tanto". E ancora: "Devi tornare in tv perché ci manchi tanto". Qualcuna fa una battuta: "Io ormai guardo Rai Uno, ti rendi conto? Non l'ho mai fatto".

Infine, qualcuno fa una domanda: "Quando ti rivedremo in tv?". Lei, che solitamente tende a essere vaga nelle sue risposte, questa volta dà un'indizio: "Presto, presto. Da un'altra parte però". Insomma, d'Urso lascia intendere che non tornerà mai a lavorare per Mediaset, ma che ha già in ballo nuovi progetti, che però evidentemente al momento restano top secret. Nessun dettaglio aggiunto sulla natura dei prossimi impegni professionali, ma l'unica cosa certa è che non tornerà nelle televisioni guidate dall'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi dopo i duri scontri del passato.