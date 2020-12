Barbara d’Urso pronta a scendere in politica

“Votavo per il Partito comunista quando c'era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò”: parola di Barbara d’Urso che, in un'intervista al settimanale Oggi ha parlato anche della discesa in campo in politica tra i suoi progetti in cantiere, come quello di tornare a recitare: "Mi è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia di tornare a recitare”, ha aggiunto.

Le parole della conduttrice rimbalzano sui social e, in particolare, accendono Twitter dove scala le tendenze calamitando centinaia di commenti da parte degli utenti che reagiscono con una dose rilevante di perplessità… Twitter, però, non sembra avere dubbi e associa l'hashtag #barbaradurso alle categorie 'politica e governo'.

Barbara d’Urso: “Ho sempre votato a sinistra, Berlusconi lo sa benissimo”

La dichiarazione di Barbara d’Urso fa il paio con quelle rilasciate di recente riguardo alle sue preferenze politiche: “Sempre stata di sinistra”, ha affermato chiaramente a Vanity Fair la conduttrice tra i volti di punta Mediaset, ricordando che anche il padre dei suoi figli era di Rifondazione Comunista. Schietta fino in fondo, il dettaglio non è mai stato un mistero per il fondatore del Biscione, leader di uno dei partiti della destra italiana: “Ho sempre votato per il Pci e questo Berlusconi lo sa benissimo. Adoravo Enrico Berlinguer”, ha dichiarato.