Barbara D'Urso fuori da Pomeriggio 5, la reazione del pubblico: "Prima spremuta, poi scaricata"

Mediaset ha appena annunciato che Barbara D'Urso non sarà più alla conduzione di Pomeriggio 5. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole, soprattutto dopo che sembrava chiaro il suo ritorno a settembre alla conduzione del programma che dal 2008 è associato al suo nome. "Ci vediamo ovviamente a settembre" diceva lei alla fine dell'ultima puntata dello show del pomeriggio di Canale 5 con cui Barbara faceva compagnia a un vasto pubblico commentando la cronaca, il gossip, aiutando persone in difficoltà e bevendo quell'iconico (e metaforico) "caffeuccio col cuore" insieme ai suoi amati telespettatori. Da settembre, però, Barbara non ci sarà più e tutti quelli che amavano passare il loro tempo davanti alla tv per scoprire quale fosse la nuova trovata di Barbarella, dovranno fare i conti con un grande cambiamento di programma.

L'addio di Barbara a Pomeriggio 5 dopo 15 anni non è stato apprezzato da tutti, soprattutto dai numerosi fan della conduttrice napoletana ma anche da chi l'ha sempre criticata ma, sotto sotto, le era affezionato. In tantissimi, infatti, sui social, hanno commentato l'annuncio di Mediaset su Pomeriggio 5 con grande delusione.

"Prima. è stata ben spremuta, poi scaricata", scrive qualcuno, "È come togliere i mattoni da una casa" è, invece, il commento di qualcun altro e c'è chi arriva a dire che l'azienda "ha mangiato grazie a lei" e questo trattamento non sarebbe riconoscente nei confronti di Barbara.

Tanta amarezza, tanta delusione e un po' di tristezza nel sapere che, a settembre, Barbara D'Urso non ci sarà più. Ma il suo non è un addio definitivo. Alla conduttrice, infatti, sarà riservato qualche altro programma. Quale? Non lo sappiamo ancora ma restiamo in attesa di scoprirne qualcosa in più.