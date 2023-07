Barbara D'Urso corteggiata dalla Rai per un'ospitata: dove potremmo vederla in futuro

Da giorni non si parla di altro: Barbara D'Urso è fuori da tutti i programmi legati a Mediaset, a partire da Pomeriggio 5. Un grande colpo al cuore per la conduttrice, anche visto che nell'ultima puntata della trasmissione citata aveva dato appuntamento a settembre con la nuova stagione, registrando addirittura un messaggio promozionale per pubblicizzare la prossima edizione del programma. Ma ora un'indiscrezione riportata da Il Tempo sembra dare ai suoi fan una speranza di poterla rivedere presto sul piccolo schermo, anche se solo per una semplice ospitata. La Rai infatti vorrebbe coinvolgerla nella puntata di apertura della nuova stagione di "Domenica In", il talk show condotto da Mara Venier, grande amica della conduttrice rimasta per il momento senza certezze. Tutto molto bello per chi la segue con passione, ma c'è un ostacolo: il suo contratto con Mediaset scade solo il 31 dicembre del 2023.

Barbara D'Urso a Domenica In?

Mentre la Rai corteggia la presentatrice, un problema sorge all'orizzonte: nel caso in cui la sua presenza a "Domenica In" venisse confermata, Mediaset permetterà alla D’Urso di partecipare a un programma della concorrenza con il contratto ancora valido a settembre 2023 (è il mese in cui è prevista l'ospitata)? Ricordiamo che la conduttrice è già apparsa da zia Mara tramite un video messaggio mostrato nell'ultima edizione, ma questa volta la situazione pare essere più complicata. Ad ogni modo, almeno per adesso, è ancora tutto da vedere, perché il rumor potrebbe non avere un seguito.

Queste le parole che potete leggere su Il Tempo: "Barbara d’Urso, sicuramente, non rimarrà senza tv. Fa parte della sua vita da sempre. C’è un’indiscrezione giunta alle nostre orecchie: la D’Urso sarebbe corteggiata da Rai 1 come ospite della prima puntata di Domenica in. Tuttavia, resta il nodo Canale 5: riceverà il via libera se l’indiscrezione dovesse trasformarsi in notizia? Sarebbe un colpo al cuore per Canale 5 vederla ospite di Mara Venier, solo qualche anno fa la D'Urso era sua competitor ogni domenica. Tra le due signore della tv c’è un grande rapporto di stima e amicizia. Intanto, la rottura con Mediaset ha sicuramente fatto cambiare tutti i piano a Barbara d’Urso, che aveva già registrato il promo per la nuova stagione di Pomeriggio 5".