Barbara D'Urso, con i cuori sugli occhi, saluta "col cuore" i suoi fan

Barbara D'Urso si sta godendo le vacanze estive lontana dalla TV ma la sua mente e, soprattutto, il suo cuore, sono sempre rivolti al suo amatissimo pubblico che la segue, con amore, da anni. La conduttrice di Pomeriggio Cinque, infatti, nella sua pausa dal piccolo schermo dove siamo soliti vederla protagonista di numerosi dibattiti di attualità nel pomeriggio di Canale 5, è in totale relax tra bagni in piscina, cene con gli amici e pomeriggi nella natura. Oggi, la sessantacinquenne, dopo aver passato alcuni giorni in compagnia di Eva Grimaldi e Imma Battaglia tra divertenti siparietti in cucina, balletti e un po' di yoga mattutino, è in piena campagna a godersi un po' di silenzio e il solo suono della natura intorno a lei.

E se finora, "Barbarella" non aveva ancora rivolto un pensiero ai suoi numerosissimi fan, oggi pomeriggio, mentre si trovava in un campo fiorito, sotto il sole, e con il rumore delle cicale di sottofondo, ha deciso di dedicare un momento a tutti i suoi fedelissimi fan che, da quattordici anni bevono "il caffeuccio" con lei in compagnia del suo programma pomeridiano. Barbara, infatti, nelle sue ultime stories su Instagram, ha salutato i fan con il suo iconico motto, "Col cuore" con cui chiude ogni puntata del suo programma su Canale 5. Ed è proprio con il cuore rivolto ai fan con indosso un paio di occhiali da sole con le lenti a forma di cuoricino, anch'essi, come sottolinea la conduttrice, fatti "col cuore", che Barbara rivolge un pensiero ai suoi followers.

Barbara D'Urso ha mostrato la sua vicinanza al suo pubblico e ha voluto condividere con loro un momento speciale della sua giornata mentre, in pace, ascoltava le cicale e si inebriava di un dolcissimo profumo di fiori, sperando che, anche attraverso lo schermo, i suoi fan possano sentire non solo il profumo di fuori, ma anche il suo calore.