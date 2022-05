Barbara d'Urso: la scollatura sui social è da capogiro. La foto colleziona like (e qualche critica)

Barbara d'Urso, 65 anni, elogia la sua bellezza con uno scatto. "Peonie e cuore", è la didascalia a corredo di una fotografia pubblicata questa mattina dalla conduttrice napoletana sui social. Migliaia di like e altrettanti complimenti, ma c'è anche qualche critica. C'è chi lascia il suo "mi piace" e chi sottolinea la non eleganza dell'immagine, dimenticando però che ognuno è libero di mostrarsi esattamente nelle vesti che preferisce.

Ma tanto si sa: Barbara è abituata a fare spallucce di fronte alla critiche. Soprattutto in un momento come questo, in cui il suo nome è al centro di molti pettegolezzi in virtù del possibile addio a Mediaset, voci che la presentatrice ha rimandato al mittente spiegando di essere ancora in buoni rapporti con l'azienda.

Quanto ai fiori di cui sopra, invece, è assai probabile che Barbara se li sia regalati da sola, essendo nuovamente single dopo la fine della relazione con Franceszo Zangrillo, di professione broker assicurativo. Una relazione, la loro, che è stata tenuta nascosta per molto tempo, tanto che d'Urso lo ha definito "un corteggiatore in prova". "È stata una bella storia e, secondo me, quell'affermazione è stata una caduta di stile - ha replicato poi lui - La nostra relazione è stata una cosa bella e vera, avrei gradito un altro tipo di definizione. Corteggiatore in prova l'ha detto almeno due volte, aggiungendo poi "la prova è finita".