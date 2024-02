Barbara d'Urso beccata senza trucco: il video dei paparazzi a Milano

Una giacca viola, i pantaloni a zampa, una sciarpona per coprirsi dal freddo. Zero trucco e zero inganno. Barbara d'Urso è stata fotografata così a Milano da Luca Sgro, fotografo di celebrità che vive e lavora a Milano. Pubblicato sui social, il video della conduttrice è stato visto da decine di migliaia di persone. Abituati come siamo infatti a vederla truccata e preparata per le prime serate televisive, stupisce che la conduttrice si lasci fotografare in una mise così casalinga.

Barbara viene immortalata mentre cammina da sola per il capoluogo meneghino. Scorgendo il paparazzo, sorride alla fotocamera. La presentatrice è apparsa serena. Sarà che finalmente la sua vita professionale sembra stia tornando il sole: domenica sarà ospite di Mara Venier a Domenica In, dove finalmente racconterà dell'ultimo anno della sua vita, quello che ha segnato l'addio a Mediaset dopo decenni di lavoro (una rottura che ha segnato anche una lite con Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell'azienda). E chissà che l'arrivo in Rai non sia una anticipazione dell'eventuale coinvolgimento in qualche trasmissione del servizio pubblico. Non solo, anche dal punto di vista della vita privata tutto sembra andare a gonfie vele: nelle sue giornate di relax la presentatrice napoletana si gode l'affetto della prima nipotina Matilde, nata ormai due anni fa.