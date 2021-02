Barbara d'Urso per la prima volta (davvero) senza trucco sui social

Siamo abituati a vederla sempre perfettamente agghindata in occasione dei suoi (innumerevoli) programmi, ma questa volta Barbara d'Urso ha deciso di mostrarsi senza filtri ai telespettatori. O meglio, ai follower. Nella serata di ieri, infatti, la conduttrice napoletana ha pubblicato tra le Instagram Stories alcuni scatti in cui si immortala completamente struccata poco prima di andare a dormire. Abbracciata a lei, un orso di peluches, quello con cui si fotografa costantemente.

Occhialoni dalla montatura rossa, capelli spettinati e viso completamente acqua e sapone, Barbara, 63 anni, si mostra così in una versione completamente inedita ai suoi sostenitori. Sono quasi tre milioni gli italiani che seguono le avventure di Barbara su Instagram. Un successo che segue quello televisivo.

Le ultime notizie su Barbara d'Urso

Al momento Barbara è al timone di tre trasmissioni: oltre al tradizionale Pomeriggio 5, in onda ogni pomeriggio su Canale 5, anche Domenica Live, contenitore domenicale e Live - Non è la d'Urso, show di prima serata. Di recente, poi, la conduttrice è stata al centro del gossip poiché menzionata dal cantante Memo Remigi a proposito di una love story che hanno avuto in passato: lui ha affermato che tradì la moglie dell'epoca con Barbara, lei ha tuonato in diretta che "mai sono stata con uomini sposati".