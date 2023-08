La sorella di Barbara d'Urso commenta la parodia dello spot di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino

Da ieri, lunedì 7 agosto, su Canale 5 va in onda il primo spot promozionale di Pomeriggio 5 senza Barbara d'Urso. Al suo posto Myrta Merlino, nuovo volto di Mediaset e conduttrice del programma che per 15 anni è stata casa della sua collega, ora impegnata in una nuova attività di event planner. "Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui tutti i pomeriggi" dice la giornalista nel promo che subito ha susciato i commenti degli utenti social, divisi tra quanti si dicono curiosi nel conoscere gli effetti della nuova linea editoriale voluta da Pier Silvio Berlusconi e quanti ricordano lo stile che Barbara d'Urso ha impresso indelebilmente alla trasmissione.

E rimarcando la presenza silenziosa della ex timoniera di Pomeriggio 5, qualcuno sui social si è divertito a rimaneggiare lo spot di Myrta Merlino con un ironico montaggio che, a un certo punto, vede comparire proprio Barbara d'Urso. "Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui tutti i pomeriggi" dice quindi la conduttrice, interotta da un improvviso "E sti ca**i?" pronunciato in un vecchio fuorionda dalla ex conduttrice. La parodia ha scatenato i commenti divertiti degli utenti di X tra cui anche Daniela d'Urso, sorella della conduttrice che ha dimostrato il suo sostegno sin dall'ufficialità del suo stop al programma.

"Solidarietà. Punto. E facciamo rumore ca**o" aveva scritto la donna sui social, rilanciando gli hashtag "facciamo rumore" e "Io sto con Barbara D'Urso" proprio per protestare contro la decisione di Mediaset di salutare la protagonista di Pomeriggio 5. E adesso, sotto allo spot-parodia di Myrta Merlino, ecco comparire un altro commento: "Non posso rispondere….non posso…non posso…mannaggia…(libera interpretazione)", ha scritto Daniela che, lungi dal palesare chiaramente il suo pensiero, ha comunque lasciato intendere il proprio punto di vista sull'avvicendamento della ex giornalista di La7 al posto di sua sorella Barbara.