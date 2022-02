Barbara D'Urso, il botta e risposta con Tananai è da incorniciare

Sorriso magnetico, autoironia e un ultimo posto a Sanremo sfoggiato come una medaglia al valore. E' la ricetta magica di Tananai, ormai vero e proprio fenomeno musicale ma soprattutto mediatico. La sua canzone, 'Sesso occasionale', è tormentone dalla fine del Festival e il cantautore milanese, tra un'ospitata televisiva e svariati passaggi in radio, impazza dentro e fuori dai social.

Fan, colleghi, personaggi del mondo dello spettacolo, mamme e nonni, sono tutti pazzi per l'ultimo classificato di Sanremo che a sorpresa potremmo ritrovare a maggio sul palco dell'Eurovision in rappresentanza della Svizzera (che lo ha invitato per un'audizione) o di San Marino. Nel frattempo lui si gode l'inaspettato - e meritato - successo. A lasciarsi conquistare dalla simpatia di Tananai e dalle note del suo pezzo anche Barbara D'Urso, che su Twitter pubblica una sua foto e scrive canticchiando: "Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta... Baaaby ritorna da me... E metti via quella pistola... Tananai non riesco a togliermi dalla testa questa canzone per colpa tua". Tag arrivato a destinazione, con la risposta del cantautore che non tarda ad arrivare: "Ahahaha grande Carmelita". Ed ecco la gif della conduttrice, che replica con una giraffa dagli occhi innamorati.

?Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta… Baaaby ritorna da me… E metti via quella pistola…?… @Tananai5 ? non riesco a togliermi dalla testa questa canzone per colpa tua ??? pic.twitter.com/JWZvrRbePU — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) February 16, 2022

Francesca Michielin e Michele Bravi pazzi di Tananai

Barbara dDUrso non è l'unica famosa ad aver perso la testa per Tananai. Anche Francesca Michielin ha confessato il suo debole in più di qualche tweet dopo la settimana sanremese, fino a Michele Bravi, che pochi giorni fa gli ha rivelato in una nota vocale: "Stavamo riflettendo su delle persone che potrei amare per il resto della mia vita. Nel cast di Sanremo forse hai vinto in quanto uomo della mia vita". "Ma grazie, anche tu saresti un bell'uomo della mia vita" ha risposto Tananai, fidanzatissimo. E via coi cuori infranti.