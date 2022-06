Barbara D'Urso dopo anni di sola TV torna a fare l'attrice. Ecco dove la vedremo

Barbara D'Urso torna a fare l'attrice. La conduttrice di Canae 5, non vivrà più di sola TV ma tornerà al suo vecchio grande amore, il teatro. La D'Urso, infatti, sarà protagonista di Taxi a Due Piazze, uno spettacolo ideato da Ray Cooper con la regia di Chiara Noschese che debuterà nella primavera del 2023. Al fianco di Barbara, sul palcoscenico, ci sarà anche Rosalia Porcaro.

Il ruolo della presentatrice napoletana nella prossima stagione televisiva sarà ridotto ma il suo affezionato pubblico continuerà a vederla al timone del suo programma per eccellenza, Pomeriggio 5 nella fascia pomeridiana di Canale 5. Per ora non sono stati confermati né Domenica Live, né Live-Non è la D'Urso e anche la Pupa e il Secchione su Italia Uno sarebbe ancora in forse.

Così, Barbara, il prossimo anno sarà in TV dal lunedì al venerdì mentre, nel fine settimana, si trasferirà a teatro, sua grande passione da sempre. La D'Urso, infatti, ha iniziato a muovere i suoi primi passi a teatro nel 1993 e il suo ultimo debutto da attrice teatrale è stato nel 2008 con Il letto ovale di Ray Cooney e John Chapman.