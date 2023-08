La lunga estate di Barbara D'Urso: vola in Sardegna (mentre Myrta Merlino si prepara per Pomeriggio 5)

Barbara D'Urso vacanziera. Erano probabilmente anni che la conduttrice non aveva così tanti giorni da poter dedicare totalmente ad amici e parenti, in particolare alla sua amata nipotina (di cui ancora non si conosce il nome). È stata un'estate particolarmente ricca di viaggi, serate in riva al mare, feste in piscina e cene in luoghi magici con panorami mozzafiato. Dalla costiera amalfitana alla Sicilia e adesso anche la Sardegna.

Non accenna a fermarsi Barabra D'Urso, forse anche per non pensare che tra pochi giorni su Canale 5 tornerà Pomeriggio 5 e per la prima volta dopo anni non sarà lei a condurlo. Al suo posto, come ormai è noto, ci sarà Myrta Merlino. A cambiare però non è solo la conduttrice, ma anche l'impostazione generale del programma: "Continuerò a raccontare agli italiani il grande romanzo della realtà - ha dichiarato Merlino -, ma lo farò in una chiave più larga e popolare. Mi sono molto riconosciuta nelle parole di Piersilvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti riferite a un programma giornalistico che punti decisamente sulla cronaca e sull’attualità. Quello che lui ha definito 'un giornalismo popolare di qualità'". Non ci sarà più spazio per il gossip, al suo posto gli 'scoop': "La parola gossip non mi appartiene. Mi piace di più la parola “scoop”, condividere con il pubblico notizie esclusive anche su temi da tabloid, certamente".

E così mentre Myrta dice addio ai suoi giorni di vacanza - scrivendo su Instagram "Titoli di coda su un'estate fatta di colori intensi, mare meraviglioso, amore luminoso, amicizia che rigenera. Ma anche di scelte importanti: è il momento di viverle appieno e di lanciare il cuore oltre l’ostacolo… Pronta alla nuova sfida che mi aspetta, io ovviamente aspetto tutti voi!" - Barbara D'Urso ha deciso di continuare il suo tour vacanziero in Sardegna.

Barbara poche ore fa ha condiviso un carosello con alcuni degli scatti più belli del suo soggiorno in Sicilia e poi una storia con la meravigliosa vista di cui può godere dalla sua stanza di hotel e anche i biscottini a forma di cuore che le hanno preparato come regalo di benvenuto. Merlino invece ha postato due foto all'interno degli studi Mediaset, il debutto è alle porte (dovrebbe essere in programma per il 4 settembre).