Barbara d’Urso presto zia: la sorella Eleonora è incinta

Periodo di grande felicità per la famiglia d’Urso: Eleonora, sorella minore di Barbara, è incinta di una bimba. L’annuncio è arrivato su Instagram con una foto che mostra l’attrice 44enne con il pancione in evidenza e la gioia di un sorriso che mostra l’emozione per la dolce attesa.

“A quanto pare... scrivere la tesi mi sta facendo uno strano e piacevole effetto. Laureanda panzuta!”, è il messaggio che completa il post, corredato dagli hashtag che svelano il nome della bimba, Sofia, e la gravidanza giunta al sesto mese. Tanti gli auguri giunti alla futura mamma tra cui il like della conduttrice che ancora non ha commentato sui social la bellissima notizia che allieta la sua famiglia.

Chi è Eleonora d’Urso, sorella di Barbara d’Urso

Eleonora d’Urso, 44 anni, è la sorella minore di Barbara d’Urso. E’ un’attrice teatrale e televisiva, figlia del padre della conduttrice. “Siamo sei fratelli. Io sono la prima, poi c’è Daniela, che ha tre anni meno di me, poi Alessandro che ha otto anni meno di me”, spiegò Barbara d’Urso in occasione di un’intervista che vide protagonista Eleonora in una puntata di Domenica Live. “Noi siamo i figli di Rodolfo e Vera. Un anno dopo la morte di mia madre mio padre si è risposato con Wanda. Dalla loro unione sono nati Riccardo, che ora vive in Giappone, Fabiana, che vive in Sicilia, e Eleonora”.

I rapporti tra la conduttrice e la sorella sua collega nella fiction ‘La dottoressa Giò’, sono stati piuttosto freddi per un periodo delle loro vite: “Sei anni fa Eleonora si è allontanata da me”, raccontò Barbara “Abbiamo passato un anno senza parlarci. Poi, all’improvviso, ci siamo ritrovate. E ora eccoci qui, più unite che mai”.