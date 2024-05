Barbara De Rossi, confessioni bollenti sul marito: "Chiusi in camera a fare sesso intere giornate"

Una passione travolgente, così Barbara De Rossi descrive l'incontro con l'imprenditore Simone Fratini, sposato lo scorso dicembre. Ospite di Storie di donne al bivio - programma di Rai 2 condotto da Monica Setta - l'attrice ha raccontato come è sbocciato il loro amore: "È nato tutto come grande passione fisica".

A 63 anni, con due matrimoni finiti alle spalle e altre relazioni sbagliate, Barbara De Rossi non avrebbe mai immaginato di potersi lasciare andare così: "Sono una donna che fa sesso solo se è innamorata - ha spiegato - e per molto tempo io e mio marito passavamo intere giornate chiusi in camera facendo l'amore giorno e notte. Ero io a uscire dalla camera solo per fare qualche toast e mangiare qualcosa".

Un'attrazione fisica incontrollabile che poi è diventata anche mentale. Simone Fratini per lei è stato salvifico, ha raccontato ancora: "Quando ho conosciuto Simone avevo alle spalle una storia tossica, poi è arrivato lui e ha rimesso a posto tutto. Ora vivo in Toscana e siamo molto felici".