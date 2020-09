Uomini e Donne, Barbara De Santi lascia e "si mette in società" con Pamela Perricciolo del Prati-Gate

E' stata una delle grandi assenti della puntata di debutto di Uomini e Donne. Che fine ha fatto Barbara De Santi? La bella mantovana, da sempre in prima fila nel parterre di Dame, è sparita all'improvviso, scatenando la curiosità dei fan. A rispondere al giallo è lei stessa su Instagram, con un messaggio in cui non chiarisce i motivi che l'hanno spinta ad allontanarsi, ma sicuramente definisce la sua posizione: "Si chiude una porta e si apre un portone", scrive a corredo di una foto in cui si immortala radiosa come non mai.

Insomma, dai toni si evince che la 51enne non ha alcuna intenzione di rimettere piede nello studio del dating show condotto su Canale 5 da Maria De Filippi, ma di certo la sua carriera nel mondo dello spettacolo prosegue. Come? Non solo grazie alla pubblicazione del libro 'Fare l'amore come una escort', uscito quest'estate, ma anche attraverso il connubio con la Dreaming Management, ovvero la nuova agenzia di Pamela Perricciolo, agente di spettacolo diventata famosa a causa dello scandalo Prati Gate (il caso mediatico sul finto matrimonio di Pamela Prati, ndr).

Ma che cosa c’entra l’amica di Mark Caltagirone con l’ex protagonista di U&D? Pare proprio che adesso la De Santi sia impegnata a gestire una delle sedi dell’agenzia di Donna Pamela. "Barbara De Santi, nota per Uomini e Donne, a capo di una delle sedi, mi conosce da prima del Prati-gate, mi ha creduta sempre", ha raccontato la Perricciolo a Visto. "Amiche prima di tutto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non a caso tra i commenti al post di congedo da Uomini e Donne condiviso da Barbara, ne spunta proprio uno di Pamela. "Meriti il meglio amica mia. Devo dirti che son felice per te, per il portone che stai aprendo", ha digitato l'ex manager di Pamela Prati. Tra i messaggi anche quello della Dreaming Management stessa: "Avanti tutta".