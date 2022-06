Chiara Ferragni, chi sono le sue assistenti personali Barbara Di Poggio e Maria Sheila Miani

Dietro ogni grande donna c'è sempre un grande uomo? In questo caso no, dietro a Chiara Ferragni infatti ci sono due donne: le sue assistenti personali. Le due professioniste non spesso vengono inquadrate nelle storie dell'imprenditrice, ma ieri Ferragni ha condiviso uno scatto in ascensore con Barbara Di Poggio, sua assistente personale già arcinota a chi ha visto il docufim Chiara Ferragni Unposted. Sul profilo di Di Poggio sono molti gli scatti con l'imprenditrice tra cui una condivisa per il compleanno di Chiara in cui Barbara la descrive così: "Auguri alla mia fonte d'ispirazione, alla mia sfida quotidiana e alla donna che rende ogni giorno unico. Ti voglio bene". Insomma da questa dedica si capisce quanto sia forte il legame tra le due. L'altra donna è Maria Sheila Miani. Scopriamo chi sono gli "angeli" di Chiara Ferragni.

Chi sono Maria Sheila Miani e Barbara Di Poggio

Barbara Di Poggio come si può leggere anche dalla descrizione del suo profilo Instagram è l'assistente personale di Chiara. È presente in tutti i suoi viaggi e la aiuta quotidianamente con i vari impegni, lei si occupa anche di sistemare gli abiti prima che l'influencer li indossi. Insieme a lei c'è poi Maria Sheila Miani, anche lei si prende cura di Chiara e oltre ad essere la Talent and Communication Specialist per The Blonde Salad.

Entrambe sono molto attive sui social Di Poggio ha anche un account Instagram del suo cane, è infatti una grande amante degli animali; Miani è una grande lettrice e ama il K-pop (ovvero il pop coreano), passione che la unisce a Michela Murgia: le due si sono incontrate a Siviglia in occasione della sfilata di Dior e hanno avuto modo di parlare proprio del loro amore per le popstar coreane. Maria Sheila è nata in Irlanda, ma ha vissuto a Roma per molti anni, dopo i suoi studi allo Ied Moda si è trasferita a Milano.

Entrambe si definiscono gli "angeli" di Chiara e a dimostrarlo ci sono anche delle foto, Miani su Instagram, in occasione del Met Gala dello scorso maggio, ha condiviso uno scatto con Di Poggio: sono in ascensore e stanno trasportando gli abiti di Versace che Chiara indosserà.