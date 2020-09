Barbara d'Urso e i micro-shorts: la conduttrice infiamma la notte a Milano (FOTO)

Bentornata a Milano Barbara d'Urso. Abbronzatissima e in forma perfetta dopo le vacanze a Capalbio, la conduttrice si è ritagliata una serata mondana attirando l'attenzione dei paparazzi del settimanale Oggi. A colpire è la mise scelta per la passeggiata: pantalocini cortissimi e stivaletti da cowgirl per l'occasione. Con lei anche l'amico Cristiano Malgioglio, suo inseparabile complice nelle notti meneghine.

Flash impazziti per le scultoree gambe della presentatrice napoletana - di nuovo in onda con Pomeriggio 5, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 - che a 63 anni sfoggia un corpo da fare invidia alle giovani colleghe (e il lato a, più volte immortalato quest'estate, non è da meno...).

I segreti di bellezza di Barbara d'Urso

I suoi segreti di bellezza? Oltre ad una alimentazione sana e controllata con l'aiuto degli esperti, usa molti integratori, utilizza un protocollo alcalino (una dieta finalizzata non tanto alla perdita di peso quanto all'aumento della vitalità del corpo, con l'inclusione nel regime alimentare di molte verdure e pochi grassi), e ama praticare attività fisica: tra tutte, la danza in particolare, a cui si dedica ogni mattina all'alba, prima di cominciare la sua giornata lavorativa.