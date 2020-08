Barbara d'Urso, intimo in bella vista: il look per la cena in spiaggia è vedo non vedo (FOTO)

Tempo di relax per Barbara d'Urso. Come ogni anno, la conduttrice sta trascorrendo i mesi estivi nella sua adorata villa di Capalbio insieme agli amici più cari. Tanti gli scatti in cui si immortala in bikini, sfoggiando un corpo da urlo a sessant'anni, ma ad infiammare i fan è stato il look scelto per la cena in riva al mare ieri sera: una camicetta che lasciava ben poco all'immaginazione...

Per lei il tempo sembra non passare mai. D'urso si immortala in shorts e maglietta vedo-non-vedo e scatena i complimenti dei follower. Il corpo è perfettamente scolpito, con un lato b da urlo, e il décolleté sembra non risentire della forza di gravità. Quarantamila i like arrivati in calce al post in poche ore. Tanti quanti quelli arrivati per le foto in cui la presentatrice napoletana si è immortalata in una inedita versione 'no make up'.

Visualizza questo post su Instagram Riflessi ☀️ #caldo #hot #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d'Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 7 Ago 2020 alle ore 4:00 PDT