Chi è Barbara Foria, giudice di Questa è casa mia! con Tommaso Zorzi su Real Time

Vita privata e professionale di Barbara Foria: da promettente avvocato a comica di successo, dal teatro alla televisione. Passata da Comedy Central all’esperienza teatrale, da Mediaset alla Rai. Ma chi è Barbara Foria? Scopriamo qualcosa in più sulla sua storia.

Età, provenienza, studi, televisione

Barbara Foria nasce a Napoli il 28 luglio 1975 ed è qui che si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza all'Università Federico II. Ma i panni da avvocato le stanno stretti e decide di dare libero sfogo alla sua verve artistica, frequentando il Laboratorio teatrale diretto da Nello Mascia. A partire dal 2003 partecipa con piccoli interventi a diversi programmi comici o satirici della Rai, La7 e Comedy Central. Al contempo lavora nello spettacolo teatrale Sessosenzacuore.com (dove affianca Rosalia Porcaro), ed è inviata del magazine satirico Sugo, su Rete 4.

Il suo primo show televisivo da protagonista arriva nel 2010, con Palco e retropalco (Rai 3): qui porta in scena lo spettacolo (del quale è anche co-autrice) Meglio un uomo oggi che un marito domani. Nel 2012 entra nel cast di Colorado (Italia 1) e partecipa a diversi show di Comedy Central (come Bambine cattive, Comedy On the Beach e Palco e doppio palco).

Successivamente collabora con Simona Ventura a Cielo che gol! (2013, sul canale Cielo), Leyton Orient (2015, sul canale albanese Agon Channel) e Selfie - Le cose cambiano (2016, Canale 5). Spaziando su più fronti, nel 2015 diventa conduttrice radiofonica di successo con la trasmissione di RTL 102.5 Chi c'è c'è, chi non c'è non parla; nel 2017 entra nel cast della fiction di Rai 1 Un passo dal cielo 4; nel 2017 recita nel film Natale da chef di Neri Parenti (con Massimo Boldi e Biagio Izzo); tutto ciò in concomitanza con alcuni spettacoli teatrali.

Da Quelli che il calcio a Questa è casa mia!

Oltre a entrare nel cast di Enjoy - Ridere fa bene, show di Italia 1, dal 2020 Barbara Foria partecipa a Quelli che il calcio, dove imita personaggi televisivi come Serena Bortone e Myrta Merlino. A partire dal 6 maggio del 2022 è tra le protagoniste di Questa è casa mia!, versione italiana di un format britannico. Condotto da Tommaso Zorzi, il programma vede in ogni puntata quattro concorrenti. Ognuno deve convincere una giuria composta da celebrità che quella che descrivono sia casa loro. Ma soltanto uno del dice la verità, mentre gli altri sono attori che recitano un copione. Barbara è una delle componenti della giuria, formata anche da Stefania Orlando (conduttrice televisiva e showgirl), Roberta Tagliavini (antiquaria) e Nicola Conversa (comico e influencer).

Vita privata, fidanzato, Instagram

Anche se al momento sembra essere single, nel 2015 ha rivelato alla rivista Vanity Fair di aver vissuto una relazione molto bella e importante, al punto da aver preso in seria considerazione la possibilità di diventare madre. Sul suo profilo Instagram, Barbara condivide post inerenti al suo lavoro, scatti che la ritraggono con i suoi colleghi, brevi clip delle sue imitazioni e qualche personale riflessione sulla vita.