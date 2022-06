Barù si è fidanzato, Jessica Selassiè spiffera tutto sui social: "Gli auguro di viverlo alla luce del sole"

Si infrange il sogno dei Jeru, che da mesi sperano di vedere insieme Barù e Jessica Selassiè e invece devono accontentarsi della loro amicizia. Stavolta, a quanto pare, sancita definitivamente. Al Gf Vip tra i due è nato un rapporto molto speciale che non hanno mai voluto etichettare, ma adesso è arrivato il momento di farlo, come fa sapere Jessica sui social.

Barù si è fidanzato e la friendzone per la principessa è inevitabile: "Visto le ultime notizie vorrei fare una precisazione - scrive - Ho sempre detto che io e Barù siamo amici ma con un rapporto senza etichetta. Sia dentro che fuori la casa io e Barù abbiamo avuto un rapporto speciale e bello. Insieme abbiamo una fandom di coppia, i Jeru, nonostante noi non siamo una coppia. I Jeru hanno sognato come me un qualcosa di più ma purtroppo non credo che ad oggi ci sia la voglia ed il tempo di approfondire quella nostra amicizia speciale e pure che lega me e Barù".

Nessun rancore, ma è arrivato il momento che ognuno prenda la sua strada, conclude Jessica nel post: "Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l'amore che ha trovato alla luce del sole. Inoltre per lui ci sarà sempre come lui per me. Da oggi i Jeru potranno comunque se vorranno seguirci come singoli e supportare la nostra amicizia. Grazie a tutti per il sostegno, per le notti insonni ed il bene che mi volete. Vi voglio bene". Nessuna informazione sull'identità della presunta nuova fidanzata di Barù e anche il profilo social dello chef tace.