Barù senza filtri su Jessica Selassiè, poi la verità sulla sua partecipazione al Gf Vip

Le sorelle Selassié dopo il Grande Fratello Vip continuano a far parlare di sé: Lulù per la fine della relazione con Manuel Bortuzzo, Jessica per la storia mai nata con Barù Gaetani. Quest'ultima in particolare ha una vera e propria fandom che sperava, e spera, che tra lei e il nipote di Costantino della Gherardesca nasca una love story.

Barù e Jessica: un amore impossibile

Barù, che più volte ha precisato che la loro è solo un'amicizia, ha ribadito il concetto in un'intervista a Radio Radio, nel programma "Non succederà più". Il nobile ha sottolineato che è ancora amico con Jess, ma che l'amore non è mai stato di casa tra i due, almeno da parte sua.

"Siamo amici, siamo ancora amici. Non sono uno timido a livello intimo, se una mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito, devi chiederlo a lei. I fatto sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, basta", queste le parole (forti) che addossano, per così dire, la colpa del fraintendimento d'intenzioni alla principessa.

Basù poi aggiunge: "Nessuna era il mio tipo, non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d’amore. Molte gente lo fa perché non ha nulla da dire, allora gioca. Fare la coppietta e queste cose cose qui. Abbiamo un fandom enorme sui Jerù che sono anche tanto carini e non li vorrei nemmeno deludere, però non stanno capendo".

Barù e il perché abbia partecipato al Gf Vip

Archiviata la questione Jessica Selassié ecco che l'enologo e esperto di cucina deve rispondere ad alcune domande sul Grande Fratello. Perché ha partecipato? Facile, per i soldi. "o sono stato sempre al di fuori di quel mondo, se volevo fare gossip lo facevo da quando ero ragazzino. Ero la pecora nera lì dentro, per me è un complimento esserlo. Sono molto contento che il popolo italiano mi abbia apprezzato, ne sono uscito bene non mi sono spu**anato".

"Ho sparato una certa cifra pensando che mi dicessero di no e invece… - confessa Gaetani - Mi hanno pagato molto bene e non ho potuto dire di no. Poi era prima di Natale, c’era il Covid, dovevo fare i regali, le cene di Natale, di Capodanno, ho detto che me frega vado a starmene lì un mese, aumento i follower su Instagram, velocizzo un po’ di cosette che avevo già in canna e buonanotte. Invece purtroppo ci sono rimasto tre mesi lì dentro. Ero ovviamente pronto, so cosa sono andato a fare, però questo non vuol dire che me ne freghi di quel mondo lì".