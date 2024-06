Alessandro Basciano furioso con Sophie Codegoni: "Ha sbagliato"

"Ho visto otto chiamate di Sophie. Gli dicevo di rispondere ma lui ha risposto: "no, sono troppo arrabbiato. Lei ha sbagliato". Biagio D'Anelli, in diretta su Radio Marte rivela un retroscena sui rapporti tesi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Secondo quanto riferito dall'opinionista, che con i due ex ha condiviso l'esperienza del Gf vip, la notizia del flirt in corso tra Sophie Codegoni con Aron Piper sarebbe stata mal digerito dal dj.

Forse Basciano credeva in una possibile riconciliazione con la madre di sua figlia. Come era stato documentato infatti, tra i due c'era stato una sorta di riavvicinamento dopo il primo compleanno della figlia Celine Blue ma non è bastato.

Sempre secondo quanto trapelato dal web l'ex tronista era in cerca di una nuova casa e sembra averla trovata menrte Basciano è andato ad Ibiza. A tal propostio D'Anelli aggiunge: "Alessandro è andato a Ibiza in discoteca a lavorare come dj. Non c’è nessuna ragazza fissa. Sono 36 ragazze nel locale che hanno fatto solo un selfie con lui. È andato da solo a Ibiza".