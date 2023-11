Basciano-Codegoni, la lettera dell'avvocato finisce sui social

La battaglia a distanza tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni prosegue. Dopo le interviste che si sono susseguite nel salotto di Verissimo, i due ex non accennano a riappacificare il clima reso tesissimo dalle notizie di presunti tradimenti e mancanze di rispetto e oggi ancora infuocato dalle ultime esternazioni del dj ed ex gieffino.

Basciano ha, infatti, pubblicato una serie di storie Instagram che sembrano proprio fare riferimento alla madre della figlia. "C'è chi pensa ai nuovi look e a non rientrare a casa la sera a casa della propria figlia e c'è chi invece deve pregare invano per poterla vedere.. non scordate mai chi siete e da dove venire", si legge sui social nella storia che ha anticipato quelle che mostrano il contenuto di una mail presumibilmente inviata dal suo avvocato a quello di Sophie Codegoni. L'"assenza ingiustificata e a noi non comunicata della Sign.ra Codegoni al primo incontro per la negoziazione" e la comunicazione che Basciano avrebbe "perso fiducia in questo percorso e non intende effettuare altri incontri" è quanto riportato nella mail dove si fa anche riferimento al fatto che Sophie avrebbe dichiarato di avere già un'altra relazione in corso ("Se è vera la dichiarazione della Codegoni di avere un altro uomo, sia chiaro che lo stesso non debba avere rapporti con la figlia in quanto ancora troppo piccola e potrete addirittura coincidere la figura del padre"). Al momento Sophie Codegoni non ha replicato alle ultime mosse social del suo ex: "Io non voglio più stare con lui, mi ha fatto soffrire troppo, ho avuto un attacco di panico quando ho scoperto del tradimento e lì lui non piangeva, piangevo io. Mentre lui si strusciava con altre donne io cambiavo il pannolino di nostra figlia" le sue ultime dichiarazioni a Verissimo.