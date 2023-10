Basciano-Codegoni, parla la sorella di lui: "I tradimenti non esistono, Ale è stato incastrato"

Dopo l'intervista rilasciata da Sophie Codegoni a Verissimo, sono in molti ad attaccare Alessandro Basciano per essere il responsabile della fine della sua storia con la donna che solo cinque mesi fa lo ha reso padre. A prendere le distanze dalle accuse con una presa di posizione netta in sua difesa è stata la sorella dell'ex gieffino, Giorgia Nicole, che in risposta ad alcuni utenti riversati a commentare il tweet di Sonia Bruganelli, ha riportato una versione dei fatti decisamente diversa da quella in circolazione.

"Io sono scioccata nel leggere tutti questi commenti inutili quando qui si parla di un reality", ha esordito Giorgia Nicole: "Quello che succede oggi sono finti tradimenti che non esistono (...) Tutti noi ci arrabbiamo tante volte, ma in questo caso si parla di un tradimento che non c'è mai stato. Ora basta scrivere ca**ate quando non si sanno le cose". Infine: "Al vostro posto cercherei di capire chi ha voluto incastrare Ale, voi siete bravi nel trovare le cose, indagate. Come ho già detto, la verità verrà fuori con le prove, non con le parole", ha scritto ancora, contestando così le parole della ex cognata che, invece, ha raccontato di aver avuto sotto mano le prove concrete dei tradimenti di Basciano, con tanto di foto e video dei giorni che lui avrebbe trascorso in compagnia della sua amante ad Ibiza.

"Ho i video, le foto, lui che le chiede di non postare niente perché la sua ex, che sarei io, è pazza. Le ha pagato i voli, la trattava come se fosse la fidanzata e me come l'amante. Di tutti i tradimenti è il più subdolo" ha rivelato Sophie. Adesso, però, stando a queste dichiarazioni, ci sarebbe dell'altro tutto ancora da scoprire.