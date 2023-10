Basciano da Silvia Toffanin, il post di Verissimo: "La sua versione sulla fine della storia con Codegoni"

Adesso tocca ad Alessandro Basciano sedersi sulla poltrona di Verissimo che sabato scorso ha ospitato la ex compagna Sophie Codegoni. L'annuncio arriva dai profili social del programma condotto da Silvia Toffanin: "Racconterà la sua versione sulla fine della storia" si legge nel post che anticipa la presenza dell'uomo descritto come traditore e insensibile dalla donna che solo cinque mesi fa lo ha reso padre.

Stando a quanto riferito dallo stesso Basciano e dal suo avvocato, i colpi di scena potrebbero non mancare in questo nuovo capitolo della saga Basciano-Codegoni. "Alla luce di quanto andato in onda nel programma Verissimo, il mio assistito, che avrebbe preferito mantenere riserbo sulle questioni personali e familiari è tuttavia costretto a chiedere una replica sui contenuti emersi. Come è noto, le verità e le versioni raccontate possono avere più sfaccettature. Prima di condannare è sempre bene sentire il suono di entrambe le campane" faceva sapere il legale del dj. E ancora lui stesso aveva promesso: "Sarò costretto a tirare fuori la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell'arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni (...) Appena ci sarà il momento giusto dirò tutta la verità. E lì saranno ca**i amari per tutti quanti". Un momento giusto che sembra proprio essere arrivato, ovviamente nel programma del sabato di Canale 5.

La versione di Sophie Codegoni

Stando a quanto raccontato da Sophie Codegoni, Alessandro Basciano l'avrebbe tradita più volte anche durante i nove mesi di gravidanza della loro bambina, fatti di cui lei avrebbe le prove. Ma ci sarebbero a monte altri episodi che hanno portato l'ex tronista a questa scelta sofferta: "La cosa per me più grave è questa - ha spiegato - ma ci sono state altre cose come quando ero in sala parto, dilatata di 7 cm e lui mi dice ti mando tua mamma perché ho sonno". Un racconto che ha fatto molto discutere il suo, respinto dallo stesso Basciano e anche dalla sorella, intervenuta sui social per difendere il fratello che sarebbe stato "incastrato".