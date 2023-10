Basciano: "Il video di me e Luzma lo ha girato un mio amico. Ecco com'è arrivato a Sophie"

Alessandro Basciano è tornato a Verissimo per replicare ancora alle dure parole della ex compagna Sophie Codegoni. Più lucido della scorsa volta, l'ex tronista di Uomini e Donne ha parlato con Silvia Toffanin delle accuse di tradimento respinte con forza e anche della persona che era con lui nei filmati. Inoltre ha dato la sua versione sullo schiaffo che lui gli avrebbe dato, del tutto diversa da quella riferita da Codegoni.

"Ho pensato che certe cose sono state un po' troppo eccessive in così poco tempo, ho molto riflettuto. Ho trovato una persona fredda e risoluta, decisa di quello che fa. Forse però ha dimenticato qualche tassello..." ha esordito Basciano: "Le persone che le stanno vicino non l'hanno consigliato bene: perché entrare così nel dettaglio così? Ci sono state situazioni ambuigue, ma non ci sono vere prove che io l'abbia tradita". Lei dice che quello che ha visto è un tradimento, gli ha fatto notare Toffanin: "Se avesse fatto vedere il video completo avrebbe visto che stavo viaggiando per i fatti miei. Quel video mostrava la ragazza che si avvicina senza strusciamento ma poi io mi scanso. Quella scena fa male, lo so, ma io non l'ho tradita".

"Il ruolo di Luzma nella mia storia con Sophie"

Alessandro Basciano ha parlato della donna con lui con nel video che starebbe facendo di tutto per emergere sfruttando la situazione. "Lei cerca di emergere a tutti i costi. So che vi ha contattato per venire qua", ha detto a Toffanin che ha confermato: "Ha pubblicato foto di tre anni fa per far vedere che ci eravamo visti, ma sono foto vecchie e si vede dai miei tatuaggi. Perché altrimenti quella donna non ha fatto video in quei giorni?". Voleva essere lanciata in Italia come cantante? "Sì, ma ha trovato la persona sbagliata. Le ho scritto per dirle che non poteva rovinare una famiglia".

Quel video, ha riferito Basciano, sarebbe stato girato da un suo amico e fatto arrivare a Sophie con uno stratagemma. "Lo ha girato un mio amico, il mio braccio destro, non era rubato. È successo che lei (Luzma, ndr) gli ha chiesto il telefono e siccome messaggiava con un loro amico in comune, ha preso il telefono e con la scusa di scrivere a questa persona se l'è autoinviato per mandarlo a Sophie".

"Non le ho mai dato uno schiaffo"

"Non c'è stato nessuno schiaffo, solo una colluttazione tra me e il mio manager per motivi lavorativi": così Basciano ha replicato all'accusa che Sophie gli ha lanciato la scorsa settimana: "Lei si è messa in mezzo. Io stavo lavorando in discoteca, lei si allontanata è andata dal mio manager e gli ha chiesto di accompagnarla. Io poi l'ho raggiunta, ho litigato con lui e lei si è messa a piangere. Era una situazione, volavano schiaffi ma non a lei".

"Non so, perché devi rovinare il padre di sua figlia?" ha chiesto infine: "Io la amo ancora. Se ci guarda volgio dirle che non voglio fare guerra e tornare con la mia bimba".