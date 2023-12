Capodanno in montagna per Ilary Blasi e Bastian insegna a Isabel a sciare

Per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024 Ialry Blasi ha scelto la montagna e non è l'unica vip ad aver fatto questa scelta. Dalle sue storie Instagram scopriamo che è in dolcissima compagnia: la figlia Isabel e il compagno Bastian Muller. I tre si stanno divertendo sulle piste e mentre Ilary li riprende Bastian insegna alla piccola a sciare. Un quadretto familiare dolcissimo e che sicuramente rende felice la conduttrice.

Cristian, il figlio maggiore di Ilary e Totti, probabilmente trascorrerà Capodanno con la sua fidanzata, Melissa. Stessa scelta per Chanel, la 16enne, si trova con il fidanzato a Sharm El Sheikh e lì si godono il mare e il sole. Dalle foto, e dai video, pubblicati da Ilary i tre sembrano molto felici e affiatati sulle montagne svizzere: si scattano foto abbracciati, ridono, scherzano.