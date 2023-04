Bastian, prove da papà con la piccola Isabel e il quadretto familiare Blasi-Muller è tenerissimo

Momento d'oro per Ilary Blasi che, a quasi un anno dall'annuncio del suo divorzio con Francesco Totti, ha rimesso in piedi la sua vita. Un nuovo fidanzato, un nuovo show da condurre in prima serata, un nuovo taglio di capelli e una causa, quella con l'ex marito, che sembra stia andando per il verso giusto con tanto di 12.500 euro al mese di mantenimento e la conquista della tanto combattuta villa all'Eur. Ilary è letteralmente rinata rispetto allo scorso anno e sembra proprio abbia deciso di cavalcare l'onda di questa rinnovata e ritrovata felicità in amore e sul lavoro.

Tornata sugli schermi televisivi dopo una lunga pausa dalla tv, Ilary ha fatto la sua prima apparizione a Verissimo per poi dare il via alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi su Canale 5 con la prima puntata andata in onda lo scorso lunedì che ha lasciato tutti a bocca aperta per le sue frecciatine, le gaffe, il suo outfit e, ancora di più, il suo taglio di capelli commentatissimo sui social, tra tutti anche da Selvaggia Lucarelli.

Ma se il lavoro, per Ilary, sembra andare per il verso giusto, anche l'amore, sta andando a gonfie vele regalandole una nuova luce sul viso e tante emozioni. A dimostrarlo? Il suo profilo Instagram che è giornalmente riempito con storie dove spunta sempre una voce fuori campo o una presenza che si intravede che fa capire che Bastian Muller, il suo nuovo fidanzato di origini tedesche, è entrato nella sua vita e ha tutte le intenzioni di restarci. A conferma di ciò è l'ultima storia Instagram della conduttrice che vede la piccola Isabel, la figlia minore di Ilary, mentre gioca con un'amichetta in casa insieme a mamma e Bastian che, a sentire da come lo chiama l'amica della piccola Ilary, è ormai uno di famiglia se non un vero e proprio nuovo "papà" per la piccola Isabel. E sembra proprio che l'imprenditore tedesco sia molto a suo agio in questi nuovi panni di "papà" mentre incita e scherza, in inglese, con la bambina che è alle prese con un gioco (che potrebbe averle regalato proprio lui).

Quella di Ilary, quindi, è una nuova famiglia allargata e, possiamo dire, anche internazionale dato che Bastian non parla ancora italiano e si rivolge ai figli di Ilary, che ormai ha già conosciuto, e alla sua stessa fidanzata, in inglese. E tra tenerezze in casa, coccole, scherzi, giochi e tanto amore sembra proprio che questa nuova famiglia "Muller-Blasi" sia destinata a stare insieme a lungo e a essere felice. Ma a parlare sarà solo il tempo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.