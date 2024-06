Beatrice sullo stesso treno di Mirko e Perla, ma li evita. La polemica

Sta facendo discutere sul web un gesto (o presunto tale) da parte di Beatrice Luzzi nei confronti di Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Per chi non lo sapesse, tutti e tre sono stati tra i protagonisti del Grande Fratello, nell'edizione 2023/2024 condotta da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Se con Mirko si era instaurato inizialmente un bel rapporto, con Perla, invece, Beatrice non è mai andata d'accordo. E ora che sono uscite fuori dalla casa?

L'indiscrezione e la polemica

Stando a quanto riportato da diversi siti di gossip, le cose non sono migliorate. Anzi. A testimoniarlo ci sarebbe un gesto di Beatrice nei confronti della coppia. Durante la serata di ieri, 27 giugno, a Milano si è tenuto un evento di Chi Magazine, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Tra i tanti ospiti anche gli ex gieffini, che si sono ritrovati insieme. Ma il "fattaccio" non sarebbe avvenuto all'evento, bensì prima.

Pare, infatti, che Beatrice, dopo esserci resa conto che sullo stesso treno c'erano proprio Mirko e Perla, abbia deciso di cambiare scompartimento pur di non stare con loro. Ad avallare questa ipotesi, c'è un filmato in cui Luzzi dice: "Non mi sono persa, eccomi qua, sono arrivata. Semplicemente ero andata in un altro scompartimento per ovvi motivi. Quali", le sue parole a cui ha aggiunto un po' un pungente sorriso.

Si stava riferendo veramente a quello? Logicamente non son mancate le polemiche. "Pensa tu andare a un evento di beneficenza e schifare le persone come se fossero appestati. Sfigata, maleducata e cattiva", ha tuonato un utente su Twitter (o X). "Pare che abbia cambiato vagone per loro.. ma chi se la fila", "Non sono fan di Mirko e Perla ma veramente Beatrice vai a prenderti una camomilla madonna sono passati mesi, ci sono state cose più gravi gli anni scorsi ma non ho mai visto i concorrenti frignare così", alcune dei commenti contro Beatrice. Una fan di Beatrice però ha replicato: "E se dopo tutto quello che ha subito non ha voglia di aver a che fare si chiama coerenza ed è libera di farlo. Tanta ipocrisia nel difendere solo chi si sostiene nel caso contrario davi ragione scommetto".