"Un figlio gay? Sarebbe un problema", le parole di Beatrice Fabbri scatenano l'ira di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è su tutte le furie e accusa la fotomodella Beatrice Fabbri di omofobia. Perché? Il tutto è nato per un commento molto forte che la trentaquattrenne ha lasciato sui suoi profili social. La Fabbri, infatti, che attualmente è al sesto mese e mezzo di gravidanza, ha risposto a chi le chiedeva cosa avrebbe fatto se suo figlio fosse nato gay dicendo che "sarebbe stato un problema da affrontare", parole che, per Zorzi, sarebbero decisamente omofobe e piene di odio. Il conduttore milanese, ed ex vincitore del Gf vip ha, infatti, dedicato diverse storie Instagram alla questione rispondendo a tono alla donna che, secondo lui, rappresenterebbe nient'altro che il "volto dell'odio".

"Beatrice Fabbri, una donna incinta che invece di dedicarsi all'amore per la creatura si dedica all'omofobiaa. Diamo un volto all'odio" ha scritto Tommaso postando una foto di Beatrice con il pancione per poi proseguire citando il commento omofobo della donna e scrivendo che spera proprio che il bambino non nasca omosessuale altrimenti soffrirebbe troppo con una mamma così.

L'influencer a capo del programma di Real Time, Tailor Made, ha poi continuato a denuncare la Fabbri pubblicamente con un lungo sfogo sul suo profilo Instagram:

"Io sinceramente sono un po' stufo di vedere la facilità con la quale certa gente si riempie la bocca e la tastiera di parole e termini omofobi o comunque di odio sui social perché non credo che debbano più rimanere impuniti. Io quando ho la possibilità di esporne uno, lo faccio. Poi non sono d'accordo che la gente debba andare sotto le sue foto a insultarla perché non si combatte così, però è anche giusto che questa gente si renda conto che prima o poi ci sarà qualcuno che non te la lascerà passare liscia così la prossima volta ci penserà un po' più attentamente perché sennò siamo nel Far West. E siccome non ho gli strumenti adatti dopo la bocciatura del DDL, certe cose, io che posso, faccio da me"