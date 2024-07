Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi innamorati persi: lei abbraccia la "suocera". Il video

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", canta Antonello Venditti. O forse, come pensa qualcuno, è solo una strategia per accontentare i fan? Si sta parlando di Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. I due, che si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello, inizialmente si frequentavano. Poi, invece, si sono molto allontanati, dando vita a una serie di dinamiche che chi ha seguito il programma conosce benissimo.

Una volta terminato il reality, in molti si sono chiesti che fine avrebbero fatto i BeaBaldi (così i fan hanno soprannominato la relazione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi). La stessa Beatrice si è pronunciata ma con cautela, non dando troppo adito a voci su eventuali ritorni di fiamma. Eppure pare che le cose siano ormai definitivamente cambiate, anche se non si sono mai dichiarati ufficialmente fidanzati.

L'evento, il video e l'abbraccio

Durante la serata di ieri, venerdì 12 luglio, Beatrice e Giuseppe sono stati ospiti di un evento in un ristorante di Milazzo (in Sicilia). I protagonisti hanno pubblicato tutto sui social con foto e video. Non solo loro, logicamente, ma anche i fan accorsi per vederli dal vivo. Tutto è stato documentato. E così anche un tenero abbraccio tra Beatrice e Pasqualina (mamma di Giuseppe) è finito in rete.

Nel video in questione si vede l'ingresso dei due ex gieffini nella sala principale del ristorante tra le grida e gli applausi dei fan. Appena entrata, Beatrice ha salutato tutti e poi si è diretta verso Pasqualina e l'ha abbracciata calorosamente. "Bellissimo l'abbraccio", ha sottolineato un utente. E ancora altri complimenti per lei: "Beatrice è unica, non ce n'è per nessuna", "Belli e semplici. Così si fa. La normalità ti porta al successo senza vendere prodotti e pubblicità assurde, bravo Giuseppe".