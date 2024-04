Beatrice Luzzi: "Io e Alessandro non abbiamo più avuto storie per fedeltà ai figli. Separati per modo di dire"

(Nel video Beatrice Luzzi a Verissimo)

Dagli inizi della sua carriera da attrice al Grande Fratello - dove si è classificata al secondo posto - e poi la sua famiglia, il rapporto con i genitori, il lutto vissuto per la morte del padre quando era nella Casa di Cinecittà. Ma soprattutto i figli, avuti dall'ex compagno Alessandro Cisilin. Beatrice Luzzi, ospite oggi a Verissimo, si è raccontata senza filtri.

Separata dal 2019, non ha più avuto una relazione, come anche il padre dei suoi due ragazzi, Elia e Valentino: "Con Alessandro ci siamo separati per modo di dire, siamo una famiglia a due piazze - ha spiegao - Abbiamo preso la seconda piazza nell'ottobre del 2019 e da allora non ho avuto nessun flirt. Abbiamo avuto un rapporto coi ragazzi talmente assoluto che è una forma di fedeltà a loro, di esclusività. Non ho sentito la necessità di guardarmi intorno in quegli anni. Fino a quando non sono entrata nella Casa del Grande Fratello e mi sono distratta dopo tanti anni di devozione alla maternità". Ora sarebbe pronta ad accogliere un nuovo amore, ma la priorità sono sempre i figli: "Mi concedo un po' di tempo per capirli, voglio restare in ascolto. In questi mesi sono stati da soli e sono cresciuti, io invece sono regredita e sono tornata alla mia natura un po' selvatica. Piano piano torneremo a un nuovo equilibrio e vediamo dove ci porta il cuore".

Non dice no a una nuova relazione e non dice no neanche al matrimonio: "Non mi sono mai voluta sposare. Inizio a pensarci adesso al matrimonio, alla mia età - ha detto - perché al massimo sono rimasti una trentina d'anni". Il suo modello sono i genitori: "L'anno scorso hanno fatto 60 anni di matrimonio - ha raccontato Beatrice Luzzi a Silvia Toffanin - Sono stati un esempio".