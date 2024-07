Beatrice Luzzi: "Offese e denunce". Cosa sta accadendo

Durante l'ultima edizione del Grande Fratello (quella 2023/2024 vinta da Perla Vatiero) si è fatta conoscere e amare dal pubblico per la sua schiettezza e sincerità. Beatrice Luzzi, autrice e volto tv, nata a Roma nel 1970, è stata considerata da molti come la vera vincitrice del reality condotto da Alfonso Signorini. Di recente, Luzzi ha scritto su Twitter (o X) un post che ha suscitato reazioni. Di cosa si tratta?

Il tweet di Beatrice Luzzi

Ieri, 12 luglio, Luzzi ha scritto: "Cari tutti, mi arrivano varie voci di room, messaggi, appoggi, litigate, offese, denunce.. non ne so niente né voglio saperne niente. un abbraccio a tutti". Il post ha ricevuto più di 1.000 'mi piace', ma non è noto a cosa si stesse riferendo di preciso. Si può intuire qualcosa leggendo i commenti sottostanti. Per esempio: "Fai bene Bea a non entrare in nessuna diatriba e a dissociarti da tutto. Tu se sei qui è perché ci tieni a noi e lo fai con simpatia e amore. Il resto vuole solo parlare a vanvera.. Chi c'è ci sarà sempre tutto il resto è noia", "Un abbraccio a te!! goditi la serata e tutto l’amore di cui sarai circondata", "Sono i soliti disturbatori. Mai utile alla felicità il loro dire".

Ma qualcuno la pensa diversamente: "Hai dei fan che sono esaltati devono darsi una calmata, mi raccomando stasera (all'incontro con i fan, ndr) digli tutto quello che vogliono sentirsi dire da mesi, fidanzamento (con Giuseppe Garibaldi, ndr), matrimonio,e figlio così saranno felici, sono dei poveracci senza una vita digli di leggere di pensare ad altro".