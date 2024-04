Beatrice Luzzi: "La storia con Garibaldi? La prima volta che i miei figli mi vedono con un altro"

Inizia un nuovo capitolo per Beatrice Luzzi. L'attrice, seconda classificata al Grande Fratello, non solo sta vedendo davanti a sé nuove opportunità lavorative - dopo una pausa durata anni - ma è pronta a scrivere tante altre pagine bianche e una di queste riguarda sicuramente l'amore.

Single dal 2019, quando si è separata da Alessandro Cisilin - padre dei suoi due figli Elia e Valentino, di 13 e 15 anni - sembra sia arrivato il momento di riaprirsi a una nuova storia. Con l'ex compagno hanno un rapporto molto bello e di profonda unione per i loro ragazzi, come spiega in un'intervista a Chi: "L'amore si è sublimato in una forma genitoriale di connessione, di visione, di lealtà che, però, non si traduce in termini di passione di coppia, condivisione di interessi, divertimento. Siamo i parenti più stretti: affidabili come famiglia, ma non come coppia". Nessuno dei due ha più avuto altre relazioni: "Non è ancora successo - racconta - Nella Casa ho fatto quello che sapete, ma non era mai successo prima e questo è il grande punto di domanda, oggi. Dopo che io e Alessandro ci siamo lasciati, ci siamo dovuti riorganizzare e non abbiamo avuto il tempo o la voglia di distrarci. Adesso che i figli sono grandi e ho avuto questa parentesi al Gf, non so cosa succederà. Non ho avuto ancora il tempo di mettermi davvero in ascolto. Penso che siamo pronti a un eventuale cambio di rotta da parte mia o di Alessandro".

La storia con Giuseppe Garibaldi, vissuta al Gf, è stata un banco di prova per lei ma anche per i figli: "Hanno conosciuto una parte del mio carattere che non conoscevano. mi hanno detto che li ho resi fieri perché sono stata autentica. E mi hanno augurato di fare ciò che mi rende libera e felice. Non hanno pensato al giudizio degli altri, ma al mio bene". E ancora su Garibaldi: "Certamente la storia con Giuseppe avrei voluto viverla con spensieratezza, perché, stando lì dentro, provavo meno senso di colpa nel tradire la devozione verso la famiglia. Ed ero amareggiata quando ho capito che non c'erano le condizioni per farlo. Io e Giusepe ci stavamo perdendo momenti belli che non avrei potuto recuperare fuori. Lui non lo sapeva, ma io sì: la leggerezza, la possibilità di distrarmi da quelle che sono le responsabilità della vita. Era difficile da capire per un ragazzo".