Uomini e donne, Davide controcorrente: "Beatrice non sei la mia scelta". Lei in lacrime (VIDEO)

La scelta che non ti aspetti. Così potremo definire l'epilogo del trono di Davide Donadei. Il leccese in lacrime si rivolge a Beatrice e le dice: "Con il cuore in mano ti dico che non sei la mia scelta". In studio cala il gelo.

Beatrice era la ragazza della porta accanto, quella che con la sua genuinità era entrata nelle case degli italiani un po' come era stato per Alessandra Pierelli, la scelta di Costantino Vitagliano. Con Beatrice Davide aveva mostrato grande complicità ma nelle ultime esterne qualcosa era cambiato. Davanti ad una Beatrice che si era dichiarata, cresceva l'intesa tra il tronista e Chiara, un'alchimia che è stata poi l'ago della bilancia.



Alle parole di difficoltà espresse da Davide, Beatrice ci crede poco: "Avresti potuto dire meno, avresti potuto dosare le parole", dichiara la romagnola in lacrime che dopo un abbraccio sterile si rivolge a Donadei augurandogli: "Buona fortuna" e se ne va in fretta e furia.